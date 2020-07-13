تقدم أول سيدة لانتخابات مجلس الشيوخ في دمياط

تقدمت الدكتورة نجلاء محمود أحمد، من قرية كفور الغاب لعضوية مجلس الشيوخ، فردي مستقل، كأول سيدة في محافظة دمياط، كما ترشح الدكتور محمود المزين كمرشح فردي عن حزب النور السلفي.

ومحمود المزين هو باحث لدي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ودرس علوم البحار بكلية العلوم، وهو من مواليد 9 يونيو عام 1983.

وتقدم أول أمس كلا من المرشحين أحمد عبد الشافي البلشي ابن دائرة مركز كفر سعد والمهندس وليد التمامي ابن مدينة السرو بمركز الزرقا محافظة دمياط، حيث يعتمد الاثنين على علاقاتهم الاجتماعية في الدعاية الانتخابية من خلال زيارة الأصدقاء والمعارف والاتصالات الهاتفية والدعاية عبر السوشيال ميديا في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها فيروس كورونا.

ويرأس "التمامي" مجلس إدارة مجموعة شركات للمقاولات العامة، كما يرأس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية بمسقط رأسه السرو، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية.

أما المرشح الثاني وهو أحمد عبد الشافي البلشي فيعمل موجه تربية رياضية لدى وزارة التربية والتعليم، ويعمل رئيسًا لجمعية رعاية الرياضيين بدمياط ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة كفر سعد التعليمية وعضو مجلس أمناء المحافظة.