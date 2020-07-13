رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفرقة النهائية للخدمة الاجتماعية

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن متابعته اليومية لأعمال امتحانات الفرق النهائية لمختلف كليات الجامعة، والتي تجري هذا العام في ظل ظروف استثنائية وإجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة على لجان امتحانات الفرقة النهائية لكلية الخدمة الاجتماعية، والتي رافقه فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى حرصه على الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات من الطلاب مباشرة، ومتابعة كافة سبل الرعاية والتسهيلات المقدمة لهم، والتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية التي حددتها إدارة الجامعة لتوفير أجواء آمنة وصحية للمتواجدين بها.

وقال الدكتور شحاتة غريب، إن الإجراءات الاحترازية تجري على قدم وساق لحماية الطلاب والحفاظ على صحتهم وسلامتهم سواء خلال تواجدهم بالحرم الجامعي ولجان الانتخابات، وكذلك المتواجدين بالمدينة الجامعية من الطلاب المغتربين، مع التشديد على القيام بما يلزم من أعمال تطهير للجان قبل وبعد دخول الطلاب وهو ما يجري بنفس الكيفية لغرف المدينة الجامعية، إلى جانب أجهزة قياس درجة الحرارة للطلاب وإلزام الجميع بارتداء الكمامات واستخدام أدوات تطهير اليد ومنع التجمعات.

وتفقد رئيس الجامعة ونائبه استعدادات انعقاد امتحان الفرقة النهائية لكلية التربية للطفولة المبكرة، وعملية دخول الطلاب إلى اللجان، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة هاشم عميدة الكلية، والدكتورة مروة كدواني الأستاذة بكلية التجارة وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة وأعضاء المبادرة الطلابية "إحنا معكم".