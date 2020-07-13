رئيس الجامعة يلتقي الفرق المرشحة للاحتضان بفرع سوهاج

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا مع الفرق المشاركة بمشروعات والمرشحة للاحتضان بحاضنة المركز الإقليمي بجزيرة قرمان، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

وقال الدكتور عزيز، إن الاجتماع يهدف لتعرف على معوقات عمل الحاضنة وإيجاد حلول لها، وخاصة مع ظروف انتشار وباء كورونا، كما ناقش خطة عمل الفرق الخمسة المرشحة للاحتضان خلال الفترة المقبلة في عدة مجالات منها "الفيرمي كوميست، سمارت اوتوميشن، خيمن، تصنيع الجبنة الموتزريلا. ، المغناطيس، مضيفا أن التصويبات والتوجيهات للفرق ستجري خلال 20 يومًا لتأهيل الفرق بشكل جيد حتى الوصول إلى المستوى المطلوب قبل إتمام التعاقد معهم من خلال مجموعة من الموجهين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن كافة معامل الجامعة ومراكزها المتخصصة، متاحة أمام الفرق حال طلب ذلك فضلًا عن الخبرات المتخصصة في عدة مجالات لدى أعضاء هئية التدريس بالجامعة.

وقال الدكتور ممدوح الرشيدي، عميد كلية التجارة والباحث الرئيسي للمشروع، إن كلية التجارة مستعدة لتقديم كافة الخبرات للمشروعات المحتضنة في مجالات التسويق والإدارة ودراسات الجدوى وكيفية إدارة المشروعات، بغرض ثقل خبراتهم وتطوير آدائهم كشركات ناشئة.

وقال الدكتور محمود جلال العارف، أمين عام المركز والمدير التنفيذي للحاضنة، إن مقر الحاضنة المخصص للاحتضان للفرق أصبح جاهزًا بكافة المتطلبات التي تحتاجها الفرق المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبرعاية من رئيس الجامعة.