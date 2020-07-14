حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثيرون من محبي على الأبراج على معرفة البرج الخاص بالشخصيات التي يتعامل معها لتحديد الصفات الخاصة بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اقتران القمر مع أورانوس في منزلك الثاني يطالبك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك ولا تهمل ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في وضع معاكس ويدفعانك للابتعاد قليلا عن البعض.. حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تجعلك تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع أورانوس في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يقترن مع أورانوس في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك، وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء المطربة يارا، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

اقتران القمر مع أورانوس في منزلك الحادي عشر يدفعك لتنمية أعمالك وتلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر تدفعك للابتعاد ولمراجعة الماضي والعيش في ذكريات مؤلمة.. حاول أن تقاوم!

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل المشروعات يدفعانك نحو تنمية أعمالك ويقدر الجميع عطاءك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك للعطاء بلا مقابل وتتصرف بكرم أخلاق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبد الغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يقترن مع أورانوس في منزل المدخرات مما يجعلك تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تدفعك نحو دراسة كيفية عيشك للحياة بصورة أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي اعتداء على حقوقك وعليك أن تصبر لبعد غد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

في الأفق مستجدات وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

قد تدفعك الحالة الفلكية نحو تقديم مساعدات طارئة للأحباب أو لبعض المقربين وتهتم بهم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل وقد تصلح علاقتك بالبعض.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل وقد تصلح علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بشيء من العصبية ومن المهم ألا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الأجواء الفلكية جيدة وتدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يعدك بالسكينة والصفاء وسط الأحباب والعائلة وتستمتع بجمال الطبيعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.