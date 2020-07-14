حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بقدرت على الصبر والانتظار لفترات طويلة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تجعلك تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع أورانوس في برجك يجعلك تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.