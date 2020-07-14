مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 14 يوليو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:29

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 07:06

أذان العشاء 08:39

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:25

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:26

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:31

أذان الظهر 12:17

أذان العصر 03:56

أذان المغرب 07:17

أذان العشاء 08:50

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:17

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:34