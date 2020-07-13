رئيس "برلمانية الحركة الوطنية" يعلن مرشحي الحزب على فردي وقائمة الشيوخ

قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ورئيس لجنة الانتخابات، إن الحزب مستمر في القائمة الموحدة لمجلس الشيوخ للتحالف الانتخابي، ولنا مرشحان هما هاني العسال ومحمد عزمي، عن قائمة القاهرة حتى الآن.

وعن المرشحين الفردي، قال بدراوى، إنه سيتم الدفع بمحافظة القاهرة بكل من، الدكتور سمير عبدالفتاح، نور الشيخ، وأسامة سعد الدين محمد رجب، أما عن القليوبية رفعت السيد رمضان، وأحمد عبدالمقصود عن محافظة كفر الشيخ، ولمحافظة دمياط سيكون هشام حفناوي السيد، وحسين سعد حسين محمد، والغربية سيتم الدفع بأحمد مصطفى محمد، ومحمود على شوقي، وعن المنوفية كل من أشرف عبدالله محمد، توفيق محمد توفيق، وعن محافظة سوهاج، سيتم الدفع بـ4 مرشحين هم كل من، حسام مهنا صادق، علاء الدين محمد على، الشاذلى حمادة محمود، عبدالرحمن عاطف.

ولفت بدراوى، إلى أن القائمة النهائية للمرشحين على المقاعد الفردى، لا تزال قيد الاستكمال، ومن المنتظر وصولها لـ25 مرشحا ينافسون بالمحافظات المختلفة.