تقدم 3 مرشحين محتملين بأوراقهم للجنة انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

تقدم 3 مرشحين محتملين بأوراقهم للجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى لعام 2020، وذلك في اليوم الثالث لفتح باب التقدم للترشح للانتخابات.

وبدأت محكمة الاسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار محمد أمين المشد، عملها لليوم الثالث على التوالي لاستقبال طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ في التاسعة صباح اليوم، في ظل إجراءات احترازية مشددة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

والمرشحين المحتملين الثلاثة هم، "هشام محمود محمد، مستقل، الدكتورة صافيناز عبد العزيز، مستقل، ومحمد عبد الحميد، مستقل"، فيما سحب استمارات التقديم 82 شخصًا حتى الآن.

وبهذه الطلبات الثلاثة يرتفع عدد الطلبات المقدمة للجنة إلى 18 مرشحًا محتملًا، منهم 9 مرشحين فردي عن أحزاب و9 فردي مستقل.