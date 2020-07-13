لجنة "انتخابات الشيوخ" بالبحر الأحمر تتلقى أوراق مرشح محتمل واحد اليوم

استقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، اليوم الاثنين، أوراق مرشح محتمل واحد فقط هو عثمان أبو العباس، وذلك في اليوم الثالث لفتح باب تلقي الطلبات.

ولم يتقدم أي مرشح بأوراقه إلى اللجنة أمس، ليصل إجمالي من تقدم بأوراقهم إلى 5 مرشحين، حيث تقدم 4 مرشحين بأوراقهم في اليوم الأول لتلقي الطلبات وهم علي حسن، ومحمد سعيد الدابي، ومحمد عطا الزمر، وأحمد عبد المبدئ.

وتضم محافظة البحر الأحمر بالكامل دائرة واحدة فى انتخابات مجلس الشيوخ، بداية من مدينة رأس غارب شمالًا حتى مدينة حلايب جنوب المحافظة، وتضم مرشحيّن أحدهما فردي والثاني قائمة.