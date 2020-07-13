الاتحاد الأوروبي: لدينا خيارات عدة للرد على تحركات تركيا في شرق المتوسط

قال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن العلاقات التركية الأوروبية تشهد توترات جراء تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا، داعيا أنقرة لوقف تلك التحركات لأنها تتعارض مع مصلحة أوروبا.

وأضاف وفقا لقناة "العربية": "مستعدون لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التحركات التركية شرق المتوسط".

وطالب الاتحاد الأوروبي، تركيا باحترام مخرجات مؤتمر برلين بشأن الوضع في ليبيا: "على تركيا المساهمة في دفع جهود إحلال السلام في ليبيا".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هناك توتر في علاقاته بتركيا بسبب تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا، مطالبا أنقرة باحترام حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وتابع الاتحاد الأوروبي، أن الإجراءات الأحادية التركية في شرق المتوسط تنتهك سيادة الدول، مطالبا تركيا باحترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل".