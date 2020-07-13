12 طالبا مشتبها بإصابتهم بكورونا في امتحانات جامعة حلوان

كشف الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا فيروس، قبل انطلاق امتحانات الفرق النهائية التي تجرى حاليًاَ بعدد من الكليات.

وأضاف "الرفاعي" لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعة شدد على تطبيق قرارات المجلس الاعلى للجامعات بشأن قبول الاعتذارات عن دخول الامتحانات بلكليات المختلفة لطلاب سنوات التخرج بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، لافتًا إلى أن الجامعة استقبلت حتى الآن نسبة بسيطة من الاعتذارات عن الامتحانات بعدد من الكليات لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين للامتحانات.

وأوضح أن كلية الهندسة استقبلت 7 طلبات اعتذار عن الامتحانات بعذر، و105 بدون عذر، بينما استقبلت كلية التربية الرياضية "بنين" 403 اعتذار بدون عذر، و36 بعذر في كلية الآداب، و928 بدون عذر، فيما سجلت الكلية 5 حالات اشتباه بكورونا.

كما استقبلت كلية التجارة 5 اعتذارات بعذر، و15 بدون عذر، والتربية رياضية 4 بعذر و53 بدون عذر، وكلية التربية 139 بعذر و157 بدون عذر، وسجلت الكلية حالتين اشتباه بكورونا.

بينما تلقت كلية الحاسبات والمعلومات 13 اعتذارًا بعذر، و40 بدون عذر عن الامتحانات، وهندسة المطرية 7 بعذر و38 بدون عذر، والاقتصاد المنزلي 17 بعذر و38 بدون عذر، والتجارة لغات 13 بعذر و31 بدون عذر، فيما سجلت 4 اشتباه بكورونا.

أما كلية السياحة فاستقبلت اعتذارين بعذر وواحد بدون عذر، والحقوق 3 بعذر و16 بدون عذر، والفنون تطبيقية اعتذار بعذر و5 بدون عذر، والتربية فنية 2 بعذر و 13 بدون عذر، وكلية الصيدلة اعتذار بعذر وواحد بدون عذر، وحالة اشتباه بكورونا، بينما استقبلت كلية التعليم الصناعي 6 اعتذارات بعذر و 20 بدون عذر.

وأوضح نائب رئيس جامعة حلوان، أن المشتبه في إصابتهم بكورونا تم ترحيل اختباراتهم إلي الدور الثاني بكامل الدرجات، مؤكدًا ان الجامعة تسعى لتنفيذ قرارات الأعلى للجامعات والتيسير على الطلاب والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.