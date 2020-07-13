حملة لإعادة الانضباط بمحيط سوق شرق السكة بالأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف، رئيس المدينة، وتحت إشراف محمد عبد الفتاح عثمان، سكرتير عام محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر وشرطة المرافق، لإعادة الانضباط لمحيط سوق شرق السكة.

وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى رفع كل الإشغالات المحيطة بسوق الخضر والفاكهة، وإجبار الباعة على عدم الخروج وفرش بضائعهم خارج السوق.

وأكد "الشريف" أن الحملة مشطت الشوارع المحيطة بسوق خضار شرق السكة، ثم استكملت مهامها بشارع الصنايع، وتم رفع كل الإشغالات الموجودة ونظافة مخلفات الباعة الجائلين، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة ولإعادة الانضباط للمنطقة وتيسير حركة المرور.