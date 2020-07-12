الصحة: نستعد لإطلاق التأمين الصحي الشامل في الأقصر بعد أسبوع

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن التأمين الصحي الشامل سيكون حجر الزاوية لأهداف بناء الإنسان المصري، لتقديم خدمة ذات جودة للمواطنين، من خلال ثلاث هيئات على أرض الواقع تمارس مهامها بكفاءة إدارية عالية في خدمة المواطنين في محافظة بورسعيد، وجاهزة لأن تنتقل للمحافظات الأخرى.

وأضاف "السبكي" خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه توجد هيئة مسؤول عن تقديم الخدمات الصحية بشكل موحد ويتمير بالالتزام بالمعايير، وهيئة أخرى لتمويل الخدمات الصحية والتغطية الصحية الشاملة، وهيئة ثالثة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المواطن في بورسعيد يتمتعون بالتغطية الصحية الكاملة.

وأشار إلى أن فيروس كورونا يعتبر ظرف استثنائي مر على العالم، كما أنه اختبار حقيقي للأنظمة الصحية، وبالرغم من أن النظام الصحي الشامل في بورسعيد وليد إلا أنه استطاع أنه يواجه هذه الأزمة وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية.

وأوضح أن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في عدم التوقف في إنشاء الوحدات والمستشفيات ضمن المرحلة الأولى من نظام التأمين الشامل، "نقدر نقول بشكل واضح إننا قادرين على الإطلاق التجريبي للمنظومة في الأقصر وسيتم ذلك في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري".