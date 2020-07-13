السيسي وجه باستكمال جوانبه.. الصحة تشرح تفاصيل المشروع القومي للبلازما

قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، يهدف لتصنيع الأدوية المشتقة من بلازما الدم، وتتضمن مادة الألبومين المستخدم في علاج مرضى الكبد، ومادة لعلاج مرض الهيموفيليا، وهو مرض وراثي نادر لا يحدث فيه تجلط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تابع الإطار العام له اليوم، في اجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة لـ"الوطن"، أن المشروع يهدف لتجميع البلازما، ثم لتصنيعه بمشاركة خبرات كورية، والهدف الأكبر هو إنشاء مصنع في مصر لتصنيع الأدوية المشتقة من البلازما، وسيكون المصنع الأكبر في الشرق الأوسط.

وكشف سراج، أن المرحلة الحالية التى تعمل عليها الوزارة هي إنشاء مراكز تجميع البلازما، بعدد 12 مركز على مستوى الجمهورية، وبدأنا في تجهيز المراكز، لاستيعاب الأجهزة التى ستصل داخل هذه المراكز، حيث من المقرر أن يتم افتتاح 6 مراكز في المرحلة الأولى، وخلال شهر سنعلن التفاصيل بشكل كامل.