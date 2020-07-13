تدشين مشروع لاستصلاح 100 ألف فدان بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاحتفالية التي نظمتها شركة القناة للسكر، للإعلان عن تدشين عقد استصلاح 100 ألف فدان، بالتعاون مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كمرحلة أولى من خطتها لاستصلاح 181 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا.

يأتي ذلك ضمن خطة الشركة التنفيذية الموضوعة بدقة، لإنجاح تنفيذ أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا، من خلال إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، ويضم أكبر صومعة للسكر في العالم، بطاقة تخزينية تبلغ 417 ألف طن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، وإسلام سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، وأحمد دياب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الدياب لاستصلاح الأراضي.

وقال المحافظ، إن هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيعود بالنفع على أهالي المحافظة من زيادة حجم التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن المشروع سيعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.

وأكد المحافظ، أن هناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة، وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم المشروعات لتعظيم الاستفادة من مواردها.

ويمتد العقد بين شركة القناة للسكر وشركة الدياب لاستصلاح الأراضي طوال 3 سنوات، يتم خلالها إنجاز العديد من المحاور المهمة ضمن المشروع.

ويأتي التعاون بين الجانبين في ظل حرص شركة القناة للسكر على اختيار أفضل المقاولين من ذوي الخبرة لتنفيذ المشروع بدقة وكفاءة، لاسيما في ظل الخبرة المتراكمة لمجموعة الدياب في مجال استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وتوريد وصيانة الآلات والمعدات الزراعية.

وينص العقد المبرم بين الطرفين، على تنفيذ حرث عميق للتربة بإجمالي مساحة 100 ألف فدان، وعمليات جمع والتقاط الأحجار الناتجة عن حرث عميق للتربة لمساحة 17 ألف فدان، وعمليات تسوية للتربة في حدود 10 مليون متر3 بمساحة 100 ألف فدان، وتنتهى عمليات الاستصلاح بالحرث السطحي لذات المساحة، علمًا بأن التقنيات التي يتم استخدامها في عمليات استصلاح الأراضي ضمن المشروع تعتبر هي الأولى من نوعها التي يتم استخدامها بالمنطقة.

من جهته أعرب إسلام سالم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، عن سروره بتوقيع عقد استصلاح 100 ألف فدان مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، كخطوة تنفيذية رئيسية ضمن مشروع الشركة الضخم لتدشين أكبر مشروع زراعي صناعي في مصر منذ عام 1952، والذي يتضمن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، بجانب استزراع واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية.

وشدد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، على سعي الشركة للمضي قدمًا في الخطة التنفيذية لإنجاز المشروع في التوقيتات المحددة، مستغلة كافة الإمكانيات والخبرات المتاحة للمساهمين، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اقتصاديات العالم.

ولفت إلى أن المشروع سيعمل على خفض عجز الميزان التجاري، وبالتالي ميزان المدفوعات بقيمة 800 مليون دولار، وتقليل الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر والتي تصل إلى 1.1 مليون طن سنويًا بنسبة 80%، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن المقرر أن يصل المصنع للطاقة الإنتاجية القصوى خلال عام 2022.