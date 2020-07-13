بروتوكول تعاون بين"مياه المنيا" والأورمان لتوصيل الخدمة للأكثر احتياجا

وقع المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان بحضور ربيع محمد مدير الجمعية بالمنيا، ومحمد سليم نائب مدير الجمعية، لتركيب وصلات مياه للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأوضح الشهاوي، أن هذا التعاون يأتي في إطار اهتمام الشركة بتوصيل مياه الشرب النقية لمواطني المحافظة، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد "الشهاوى"، أن من أهم أولويات العمل تعظيم الدور المجتمعي للشركة وتذليل أي معوقات أثناء تقديم الخدمة، حيث جرى تكليف إدارة المشاركة المجتمعية والقطاع المالي والتجاري بالشركة بالتعاون مع كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأيادي البيضاء الذين يسارعون لتقديم الدعم لتوفير أهم الاحتياجات، وهو كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن لأبناء المحافظة خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.