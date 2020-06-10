رئيس ميناء الإسكندرية: الكباري الجديدة وفرت أكثر من 6 ساعات

قال الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنّه جرى إنشاء 3 كباري لصالح الميناء لتسهيل عملية خروج الشاحنات منها للطريق الصحراوي والساحلي، لحل أزمة التكدس في شوارع المدينة.

وتابع شاهين، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنّ أول كوبري جرى الانتهاء منه هو كوبري 27 وهو المخرج من بوابة للميناء 27 ويوصل الميناء بالطريق الدولي الساحلي، ويليه كوبري 54 وهو في صدد الانتهاء منه خلال الشهرين المقبلين وافتتاحه، وسيحل أزمة كبيرة لحركة الشاحنات خارج الميناء ويتصل بالطريق الدولي الساحلي.

وأوضح أنّه جرى الانتهاء من كوبري الدخيلة،الذي ساهم في حل أزمة خيالية "الكوبري ده فوق الخيال" لانه وفر على الشاحنة ما يقرب من 6 ساعات حتى تصل من ميناء الإسكندرية لميناء الدخيلة، فبدلا من 5 و6 ساعات أصبح الطريق كله لا يأخذ أكثر من ربع ساعة.

وأشار إلى أنّ مشروع إنشاء الجراج متعدد الطواب، أهم المشاريع التي أنشئت في ميناء الإسكندرية، وواحد من المشاريع الناجحة والهادفة، لافتا إلى أنّ سعة الجراج 3500 سيارة، وساهم في حل مشكلة التكدس والازدحام التي كانت تسببها السيارات التي كانت تنتظر في ساحات الميناء وشوارعه الرئيسية.