بعضها تكون مثيرة للرمال.. مناطق تتعرض لشبورة مائية ورياح الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها المناطق التي تتعرض لـ"شبورة مائية" و"رياح" خلال الثلاثة أيام المقبلة، وتتعرض بعض المناطق لرياح معتدلة وبعضها لرياح نشطة أو مثيرة للرمال والأتربة كالتالي:

مناطق تتعرض لشبورة مائية

تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبورة مائية صباحا الثلاثة أيام المقبلة.

مناطق تتعرض لرياح

تتعرض القاهرة الكبرى لرياح معتدلة خلال الـ72 ساعة المقبلة، والوجه البحري لرياح معتدلة الثلاثاء ورياح معتدلة تنشط أحيانًا الأربعاء والخكيس، أما السواحل الشمالية الغربية تتعرض لرياح معتدلة تنشط أحيانًا الثلاثاء، ورياح نشطة مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك الأربعاء والخميس.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تتعرض لرياح معتدلة الثلاثاء والأربعاء، والخميس رياح نشطة مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يتعرض لرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس الثلاثاء والأربعاء، والخميس تتعرض لرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة.

أما شمال الصعيد يتعرض لرياح معتدلة الثلاثاء والأربعاء، ورياح نشطة الخميس، وجنوب الصعيد يتعرض لرياح معتدلة الثلاثاء والأربعاء ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الخميس.