بدء توقيع الفحص الطبي لطالبي معاش "تكافل وكرامة" بجنوب سيناء الأحد

أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بدء توقيع الكشف الطبي لطالبي معاش "تكافل وكرامة" بجنوب سيناء اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك لتحديد الفئات المستحقة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها النموري مدير القمسيون الطبي بالمديرية، بأنه تقرر توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية على طالبي تكافل وكرامة، لتحديد كافة أنواع الإصابات والعجز والإعاقة، سواء الذهنية أوالبصرية أوالسمعية وكذلك المرضى المصابين بأمراض مزمنة أدت إلى إعاقة أو عجز.

وأهابت المديرية بطالبي الفحص الطبي المترددين علي القمسيون الطبي الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، والتزام التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، لتسهيل عمل الفريق الطبي ومنع انتشار العدوى.