مسؤول بتعليم دمياط يعلن ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ

تقدم كمال محمد عبدالحليم النعناع، مدير إدارة المتابعة بمديرية التربية والتعليم في دمياط، بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ، بمحكمة دمياط الابتدائية على المقعد الفردي المستقل.

وقال "النعناع" البالغ من العمر 56 عاما، لـ "الوطن"، إنها المرة الأولى التي أترشح فيها لمجلس الشيوخ فبحكم منصبي بين الناس سواء أولياء أمور أو طلاب دائما ما أتدخل لحل المشاكل داخل التربية والتعليم أو خارجها وسأعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في الدعايا الانتخابية.

وتابع قائلا "أطمح حال فوزي بمقعد في المجلس بالعمل على تطوير التعليم من خلال مشاريع القوانين الخاصة بذلك حيث أطمح في جعل التعليم أون لاين، والمشاركة في تطوير المستشفيات مع التوسع في المشاركات المجتمعية لتطوير المستشفيات بدعمها بمزيد من الأجهزة وتدريب الأطقم الطبية، وربط المستشفيات إلكترونيا بالعيادات الخارجية، ليتمكن المريض من الحجز إلكترونيا ليتوجه لأقرب وحدة صحية أو مستشفى دون بذل مجهود خاصة، علاوة على حاجة أبناء دمياط الملحة لتطوير طريق 5 حديث فارسكور، الزرقا، وطريق فارسكور المزدوج، وتغطية كافة القرى ونجوع المتبقية بالمحافظة بالغاز".

ووفقا لـ "النعناع" فإن إجراء الامتحانات إلكترونيا أفضل ليعتمد الطالب على البحث ويكتشف المعلومة بنفسه والتدريب على أجهزة التابلت وإنشاء مراكز لصيانتها وعدم الاعتماد على الكتاب المدرسي، مع العمل على حل مشكلة الإنترنت ودعمه للطلبة وتقوية شبكات النت مع العمل على تفعيل دور الجامع والكنيسة بالتوعية الدينية السليمة دون لجوئهم لأماكن مضللة.

وشغل عبد الحليم النعناع، منصب مدير فارسكور الإعدادية بنات، الروضة الرسمية للغات، مدير إدارة دمياط التعليمية، ثم تولى منصب مدير إدارة المتابعة منذ 5 سنوات.