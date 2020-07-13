جمارك دمياط تحبط محاولة تهريب كتاب أثري إلى النمسا

تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة علي سلامة، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثري قديم، بالمخالفة للقانون.

وذكر مصدر بمصلحة الجمارك لـ"الوطن"، ورود إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط ومباحث ميناء دمياط، بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم HLBU2258302 بيان جمركي رقم 9878 لسنه 2020 باسم شركة "ب . س للاستيراد والتصدير"، ومشمولها عبارة عن موبيليا وأشياء أخرى مصدرة إلى النمسا.

وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، حيث تبين وجود كتاب خاص بالدين المسيحي تظهر عليها علامات القدم.

وتم العرض على الوحدة الأثرية بميناء دمياط، التى أفادت بأن الكتاب قديم ومكتوب بخط اليد باللونين الأسود والأحمر، وطوله بحوالي 22 ونصف سنتيمتر تقريبًا وعرضه حوالي 25 سنتيمترًا، وسمكه 4 سنتيمترات ونصف، ويحتوي الكتاب على 207 ورقة منها 206 ورقه متن، إضافه لورقه واحدة بمفردها فارغة في نهاية الكتاب، وغلافه من الجلد الأحمر الداكن.

وقررت اللجنة عرض الكتاب على لجنة آثار عليا متخصصة للوقوف على قيمته الفنية والأثرية والتاريخية.

وبالعرض على اللجنة المتخصصة، أقرت بأن الكتاب عبارة عن مخطوطه أثرية قديمة ترجع لعام 1577 بتقويم الشهداء، وكتب فى دير الأنبا انطونيوس غرب البحر الأحمر، ونُفذ على ورق الكاغد باللونين الأحمر والأسود بأسلوب الخط العربي المخفف، والمنقوط باللغتين العربية والقبطية على مستوى السكر، وله بعض الزخارف الفنية القبطية، وتم ترميمه فى عهد لاحق لوقت الصياغة، ويعد المخطوط أول كتابات الراهب دوس الذى نفذ الكتاب كما هو مدون بالصفحة الأولى.

وقرر عماد الدنون المشرف على الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة.