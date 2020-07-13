تبدأ من 200 جنيه.. مواعيد عرض مسرحية "علاء الدين" بعد عودتها

يستعد طاقم عمل مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز والفنانة تارا عماد، لعودة عرض المسرحية مره أخرى على مسرح "كايرو شو"، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح دور المسارح والسينما، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها.

وحدد طاقم المسرحية مواعيد عرضها خلال شهر يوليو وأول أغسطس، لتوافق أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 31 يوليو والسبت والأحد الموافقين 1 و2 أغسطس، في تمام الساعة 8:30 مساء.

وطرح طاقم المسرحية تذاكر الحفل لتبدأ من 200 جنيه وتصل حتى 1500 جنيه، ويمكن حجز التذاكر الخاصة بها من خلال الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر المسرحية، والموجود على الصفحة الرسمية الخاصة بالمسرحية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو".