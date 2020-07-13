الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لاحترام تعهداتها لمخرجات برلين حول ليبيا

دعا مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، تركيا إلى احترام تعهداتها بموجب مخرجات برلين، واحترام حظر السلاح إلى ليبيا.

وقال بوريل، إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل، في بروكسل، وفقا لقناة العربية الإخبارية، إن: "الوضع في ليبيا سيئ وانتهاكات حظر توريد الأسلحة متواصلة".

ورأى بوريل أن مسار برلين هو الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية، مضيفا: "ونواصل دعوة الأطراف المتنازعة في ليبيا للامتثال لإطار برلين".

وكشف بوريل أنه أجرى مع الوزراء الأوروبيين "مشاورات مطولة ومثيرة للاهتمام بشأن تركيا"، مطالبا تركيا باحترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل بين الطرفين.واعتبر أن الإجراءات الأحادية الجانب لتركيا في المتوسط مناقضة لسيادة الدول، داعيا تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا.

وأعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات توقف التصرفات التركية في البحر المتوسط، مضيفا: "لدينا عدة خيارات للرد على التحركات التركية في شرق المتوسط، وهناك مقترحات بفرض عقوبات على تركيا لوقف تصرفاتها في المتوسط، وقررنا تجهيز عدد من الخيارات للرد على السياسة التركية في المتوسط".

وأكد أن توتر علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سببه تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا.

وحول الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي تجاه هونج كونج، قال بوريل: "لقد اتفقنا اليوم على تطوير استجابة أوروبية منسقة ترمي لإظهار التضامن مع المجتمع في هونج كونج، وسوف يتم بفعل كل ما هو ممكن بالتنسق مع الدول الأعضاء، ونظرنا إلى كيفية مراقبة التكنولوجيا التى تقوم الصين باستخدامها في هونج كونج، وأن يتم العمل على النظر في اتفاقية تسليم المجرمين، علاوة على إعطاء المنح الدراسية للطلاب من هونج كونج، وأضاف إلى ذلك: "ناقشنا تداعيات هجرة الطلاب من هونج كونج ومنحهم تأشيرات إلى دول الاتحاد الأووبي".