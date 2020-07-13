مصرع وإصابة 15 شخصا في 3 حوادث سير بجنوب سيناء

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، في حوادث سير متفرقة بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء بلاغات بحوادث متفرقة علي طرق جنوب سيناء، حيث أفاد البلاغ الأول بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة بعد كمين الصعايدة برأس سدر بحوالي 3 كيلو مترات، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى رأس سدر تحت تصرف النيابة، بينما نُقل المصابون إلى مستشقى رأس سدر.

أما البلاغ الثاني، فأفاد بانقلاب سيارة ملاكي "ط م ط 7254" بعد كمين عيون موسى بحوالي 5 كيلو مترات، ونتج عنه إصابة 6 أشخاص جميعهم من منطقة العمرانية بالجيزة، وهم منى ميخائيل جرجس، 43 سنة، والمصابة باشتباه بخلع بالكتف الأيمن والعضد الأيمن، وروزانا عصمت لمعي، 8 سنوات، بسحاجات متفرقه بالجسم، وشقيقاتها "مارتينا"، 11 سنة، بجرح قطعى بالأنف وكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، و"دينا"، 17 سنة، باشتباه بخلع بالكتف الأيسر وكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، و"مريم"، 19 سنة، باشتباه بكسر العمود الفقري والكتف الأيسر، إضافة إلى عصمت لمعى فلبس 54 سنة، بجرح قطعى بالقدم اليسرى وكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، ونُقل المصابون إلى مستشفى رأس سدر.

وأفاد البلاغ الثالث بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل رقم 2298، وسيارة رقم 2030 ملاكي عند مدخل رأس سدر، ما أسفر عن مصرع اثنين من ركاب السيارة ربع نقل وهم سالم سلامه سليم، 50 سنة، وسلامه سعد عيد 55 سنة، وإصابة كل من محمود أحمد السويس فاقد الوعي ومصاب باشتباه نزيف داخلي، عادل سيف الدين عبدالمجيد 47 سنة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه قويه بالظهر.