بشير عبد الفتاح: أردوغان يرحب بالتحالف مع الشيطان لتحقيق مخططاته

قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشأن التركي، إن اجتماع الاتحاد الأوروبي بخصوص الانتهاكات التركية في ليبيا تأخر أكثر من ساعتين وجاءت نتائجه صادمة بسبب عدم التوافق.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن قائمة الاتهامات مليئة بالخروقات ولكن لم تفرض العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي وكان المفترض والمتوقع أن تعلن عقوبات ولكن تم الاكتفاء بتوجيه اللوم فقط.

وتابع أن الأسباب التي كبلت الاتحاد الأوروبي أولها عدم الاتفاق فإيطاليا فضلت التحذير عن اتخاذ عقوبات ونفس الحال من ألمانيا كما يتجنب الأوروبيون أي صدام مع أمريكا التي تدعم تركيا للحد من النفوذ الروسي ولديها ضوء أخضر من واشنطن للتدخل في ليبيا.

وأوضح أن أردوغان لا يكترث باحترام العالم وبات مهموما بالبقاء في السلطة ومحاولة تحقيق حلم الخلافة ولا مانع لديه من التحالف مع الشيطان لتحقيق مخططاته ويتعامل مع إسرائيل سرا وأمريكا علنا.