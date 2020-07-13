هل يجوز صوم ما فات من أيام رمضان كل اثنين وخميس؟.. خالد الجندي يجيب

أجاب الشيخ خالد الجندي، عن سؤال لإحدى السيدات تقول فيه إنها عليها أيام من شهر رمضان وتريد صومهم كل إثنين وخميس هل تأخذ أجرين؟، قائلا: "إن ذلك جائر ويسمي الاحتساب في النية والاحتساب في الأجر".

وأضاف "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، "يمكن تشبيه ذلك بلعبة البلياردو فاللاعب بيشوف كام كورة ممكن يضربها بكورة واحدة، وده جائز، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم".

وتابع: "الدليل على الكلام ده إنك لما تقدم الصدقة في الأيام المباركة زي يوم الجمعة أو العشر الأوائل من ذي الحجة أو أيام رمضان"، شارحا قوله تعالى في سورة "البلد": "فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَا أَدْرَاكَ، مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ"، لافتا إلى أن الإطعام بشكل عام خير ولكن الإطعام في أيام المجاعة والفقر والأزمات الاقتصادية أكثر أجرا عند الله من الأيام العادية.