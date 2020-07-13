أبوشقة: الوفد سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ على كل المقاعد الفردية

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن الحزب قرر خوض انتخابات مجلس الشيوخ على جميع المقاعد الفردية في محافظات الجمهورية.

وأكد "أبو شقة"، في بيان للحزب، أن حزب الوفد كحزب فعال ورئيسي ولاعب قوي على الساحة السياسية يمثل عامود الخيمة في أي بناء ديمقراطي القائم على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن الحياة السياسية في مصر تقوم على مبدأ التعددية الحزبية.

وقال رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعلن أسماء المرشحين على المقاعد الفردية بشكل نهائي خلال ساعات بعد التنسيق مع لجان المحافظات واستطلاع رأيها في المرشحين واستيفاء الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.