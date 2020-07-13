هاني يونس يتبرع بالبلازما بعد تعافيه من كورونا: ساهم في إنقاذ نفس بشرية

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو وصورا له خلال تبرعه بالبلازما بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وناشد "يونس" خلال الفيديو المتعافين من الفيروس التبرع بالبلازما، قائلا: "نداء إلى كل المتعافين من فيروس كورونا، تبرعوا ببلازما الدم، تاجروا مع الله، ساهموا في إنقاذ نفس بشرية، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أنا بدأت بنفسي، شوفو الفيديو، تحيا مصر".

وتابع: "أنا جي هنا أتبرع بالبلازما بتاعتي بعد ما ربنا نجاني من فيروس كورونا منذ أسبوعين تقريبا، أنا هنا لأكتر من سبب لأن القرآن قالنا كده فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وأن أكون سببا لنجاة مريض بكورونا، وشوفت بعنيا إزاي البلازما دي ممكن تساهم إنها تحيي نفسا بشرية".

وواصل: "كان ليا صديق طبيب مصاب بفيروس كورونا وكانت حالته صعبة ومحطوط على جهاز التنفس الصناعي الدكاتره قالت مفيش حاجة جربوها معاه غير البلازما، وعلى الفور تم توفير بلازما والحمد لله نجاه وهو كمان اتبرع بالبلازما بتاعته".