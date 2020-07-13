4 مطارات تستقبل 1215 مصريا عائدين من الكويت اليوم

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ الجسر الجوي للطيران سيعيد اليوم 1215 مصريا من الكويت، لمطارات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت المصادر، أنّ الرحلات تشمل 3 تقل على متنها 635 مسافرا، ويستقبلهم مطار القاهرة الدولي، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين على متنهما 290 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة واحدة، تقل على متنها 145 راكبا، ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 145 راكبا.

وتتخذ سلطات المطارات الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطارات.