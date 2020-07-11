مطارا القاهرة وسوهاج يستقبلان 625 مصريًا عائدا من الكويت اليوم

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن مطاري القاهرة وسوهاج الدوليين يستقبلان خلال الساعات القليلة المقبلة 625 مصريًا عائدا من الكويت، على متن 4 رحلات.

وأضافت المصادر، أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل على مدار الـ24 ساعة المقبلة رحلتين، ويستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين أيضا، مشيرة إلى أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي "طيران الجزيرة الكويتية، طيران النيل، العربية - مصر، فلاي ايجيبت، الخطوط الجوية الكويتية".

ويخضع ركاب جميع الرحلات القادمة للكشف الطبي بمعرفة أطباء الحجر الصحي بالمطارات، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يوما تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.