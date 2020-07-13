الدولة تساعد في التحويل.. تخريد السيارات القديمة وتسهيلات في الشراء

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ضروة إحلال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بدلا من البنزين والسولار، وذلك لما يوفره على الدولة من أموال لاستيراد الوقود من الخارج، بجانب أن الغاز يعد وقودا أنظف وأفضل للبيئة.

واتخذت الدولة خطوات فيما يتعلق بتحويل السيارات منها تخريد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما، وذلك نظرا لعدم صلاحياتها للتحويل، وهو ما سيتم تحت إشراف وزارة الصناعة.

حيث يتم تقديم السيارة القديمة وإعطاء المواطن تسهيلات للمواطنين لشراء سيارات جديدة يمكن تحويلها للغاز الطبيعي.

كما تقوم وزارة البترول المتمثلة في شركتي غازتك وكارجاس بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار وتقديم تسهيلات في السداد، منها تقسيط تكلفة التحويل على عدة أشهر بما يتوافق مع كل مواطن.