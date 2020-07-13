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رفع 80 طن مخلفات في حملة بالمريس بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
09:52 م | الإثنين 13 يوليو 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الطود، برئاسة الدكتور محمد محمود رزق، حملات النظافة الشاملة بقرية المريس، تحت شعار قرية نظيفة، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية المريس، وبمشاركة المجتمع المدني بالقرية، وفريق من متطوعي لجنة إدارة الأزمات بقرية المريس، حيث تم رفع حوالي 80 طن من المخلفات الصلبة والأتربة والقمامة بمنطقة حاجر قرية المريس.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال النظافة والتجميل وتهذيب الحدائق والأشجار بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي الشرقي، حيث تمت أعمال النظافة وإزالة المخلفات وتقليم الأشجار على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى أمام منطقة نجع الوحدة.