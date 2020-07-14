حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتسم بالذكاء وخفة الظل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم بشيء من العصبية ومن المهم ألا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.