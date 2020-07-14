حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتسم بالكرم ومن أبرز عيوبه الكسل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الأجواء الفلكية جيدة وتدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يعدك بالسكينة والصفاء وسط الأحباب والعائلة وتستمتع بجمال الطبيعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.