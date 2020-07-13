سامح شكري: انتهاء مفاوضات سد النهضة دون اتفاق أمر مؤسف

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن جولة أخرى من مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا انتهت، وهي استمرار لأطر متعددة انخرطت مصر فيها بحسن نية رغبةً في التوصل إلى اتفاق وإظهار مرونة للوصول إلى اتفاق عادل ومنصف يحقق مصالح الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا".

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن مصر أظهرت مرونة كبيرة لقضايا سد النهضة والاحتياجات الإثيوبية.

وتابع أن انتهاء هذه الجولة دون التوصل إلى اتفاق شيء مؤسف: "كنا نتطلع إلى تغير بعض المواقف، لكن ظلت المواقف على ما هي عليه، وهناك مسار تم تحديده على مستوى الاتحاد الأفريقي، وتلقى رئيس المفوضية تقريرًا في منتصف الطريق ثم تقريرا نهائيا ترفعه الدول الثلاث، ويعقد اجتماع آخر للاتحاد على مستوى القمة لكي يتداول الرؤساء الأمر لاتخاذ القرار النهائي".