سامح شكري: ما شهدته في مفاوضات سد النهضة لم أعهده في أي مباحثات أخرى

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المفاوضات الأخيرة بخصوص سد النهضة، شهدت أحاديث ورؤية لمدى ما وصلت الدول الثلاث من تفهم وتوافق على قضايا، وطُرحت في إطار نسبة مئوية وهو إجراء لم يعهده في أي مفاوضات سياسية خاضها من قبل، حيث إنه دائمًا ما يتم عقد اتفاق أو لا يتم عقده.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن مصر عبرت عن إرادة سياسية حقيقية بشأن التوصل إلى اتفاق عندما وقعت على اتفاق بالأحرف الأولى في واشطن، لكن لم يبدِ الشركاء نفس القدر من الإرادة.

وشدد على أن مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها، مشيرًا إلى أن السنوات الست الماضية شهدت حشدًا دائمًا على العمل بشفافية وإطلاع المواطن المصري على كل تطور متصل بهذه القضية لأنها تمس حياته ومستقبله، وبالتالي لا بد أن يكون شريكًا كاملًا للقيادة السياسية وأجهزة الدولة لإدارة هذا الملف الهام.