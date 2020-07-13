وزير المالية: طرح سندات خضراء بقيمة نصف مليار دولار لأول مرة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن كثير من دول العالم، وضعت تاريخ محدد لمنع سير السيارات التي تضع السولار أو البنزين، لذلك وضع كثير من المصنعين للسيارات التي تعمل بالسولار أو البنزين، إجراءاتهم لهذا الاتجاه، مؤكدا أن الدولة ستدعم عملية التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن كل وزارة ستعمل على تخطيط جزء من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز، لا سيما وزارات التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع البنوك وشركات التأمين والمصانع، نسعى لتحريك الاقتصاد القومي، والتمويل للمشروع يتوقف على عدد السيارات التي ستنتجها.

وأشار إلى أن مصر تستورد في حدود 150 مليار جنيه سنويا من السولار والبنزين، لافتا إلى أنه حصل على الموافقة على طرح سندات خضراء لم تطرح من قبل، بقيمة نصف مليار دولار خلال الفترة المقبلة، تستهدف المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، مثل الطاقة الشمسية والرياح أو النقل النظيف.