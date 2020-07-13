وزير المالية: إطلاق مبادرة "تحفيز الاستهلاك" خلال 3 أسابيع

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهداف مبادرة "تحفيز الاستهلاك"، مؤكدا أن بهذه المبادرة، سيكون بوسع المصانع الخاصة بالسلع المعمرة، مضاعفة إنتاجها وزيادة فرص التشغيل ومضاعفة ورديات العمل، ومن ثم ينعكس على الاقتصاد ككل، من خلال رفع معدلات النمو، وعلى الجانب الآخر، يحصل المواطن على التخفيضات.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، أن المبادرة مدتها ثلاثة أشهر، وسيتم الإعلان عنها قبل عيد الأضحى المبارك، وسيتم إدارتها عبر برنامج تكنولوجي، وقد أتم الانتهاء منه وبدأت بالفعل عمليات التسجيل من قبل المصنعين والتجار.

وتابع: "تم قيد السلع التي سيشاركوا بها عبر برنامج التحفيز الاستهلاكي وحدود الخصومات التي سيشاركون بها"، متوقعًا أن تطلق المبادرة في غضون 3 إلى 4 أسابيع، كما أن تلك السلع قد تضم سلع معمرة مثل الثلاجات والغسالات وغيرها، بالإضافة إلى الأثاث والملابس والأدوات الصحية، كما أن أهم عنصر في المبادرة، أن هذه السلع تحتوي على مكون محلي، لأن الهدف تحريك عجلة النمو وخلق فرص العمل.

وحول آليات عرض هذه السلع، قال: "البداية كان لدينا سيناريوهان، عبر الاعتماد على معارض يتم تدشينها بالإضافة لسلاسل التجارية لكن في ظل جائحة كورونا وحرصاً منا لمنع التجمعات قررنا في البداية الاعتماد على السلاسل التجارية القائمة حالياً لأنها تتبع إجراءات احترازية وتنظم القادمين إليها وسوف تحمل كل السلع شعار المبادرة لكل السلع التي تشملها المبادرة".