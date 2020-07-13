"السياحة والمصايف": شاطئ النخيل يحتاج تكريك وشركة إنقاذ متخصصة

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن جميع الشواطئ مغلقة بقرار من مجلس الوزراء، إذ جرى إغلاق 61 شاطئ بالإسكندرية، "لقينا للأسف بعض المواطنين بينزلوا الشواطئ في وقت الفجر قبل ما تبدأ الحملات جولاتها وده اللي حصل في حادثة شاطئ النخيل الأخيرة".

وأضاف "رشاد"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "مساء DMC"، والمذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الشاطئ لم يكن مغلق قبل جائحة فيروس كورونا حيث كان مخصصا لجمعية "6 أكتوبر" لخدمة 200 ألف شخص ولكن كانت هناك شركة إنقاذ متخصصة، "مكنش فيه مشاكل الصيف الماضي".

وأشار إلى أن الشاطئ به عيوب فنية، ونوهت الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه يجب أن يكون هناك تكريك للمنطقة خلف حواجز صد الأمواج لجعل الشاطئ متزن، موضحا أن جمعية "6 أكتوبر" ستقوم بإجراءات الصيانة، لافتا إلى أن تلك العيوب في الشاطئ قد لا يكون له تأثير في وجود شركة إنقاذ متخصصة، مؤكدا أنه جرى انتشال 10 جثث حتى الآن ويتبقى جثمان لشاب من كوم حمادة.