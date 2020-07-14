"صلى الفجر ونزل".. محافظ كفرالشيخ يكشف تفاصيل غرق طالب هندسة ببلطيم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن كل الجهات تشارك في عملية البحث عن جثمان طالب كلية الهندسة الذي غرق ببلطيم، من أجهزة شرطة وحماية مدنية ومنظمات المجتمع المدني والصيادين، "للأسف الموج عالي عدة أيام إلا أن الجميع يتشارك في البحث ولم يتم العثور حتى الآن على الشاب".

وأضاف "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "مساء DMC"، والمذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الشاب غرق في شاطئ عام بمدينة مصيف بلطيم البالغ طوله 7 كيلو مترات، وجزء كبير من الشاطئ مصيفي، وبالتالي محظور النزول فيه حاليا.

وكشف المحافظ تفاصيل الواقعة قائلا: "مجموعة شباب نزلوا الساعة 5، صلوا الفجر ونزلوا، فيه خدمات لمنع النزول إلا أن الشاطئ 7 كم، الوعي محتاج يزيد شوية للمواطنين، الدولة مش واخدة قرار منع النزول للشواطئ للمضايقة".