أشرف عقبة: بوابات التعقيم "بيزنس" فكر فيه بعض الأشخاص خلال كورونا   

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن العديد من الأشخاص، فكروا خلال جائحة فيروس كورونا أنها تستثمرها، ومن بينها بوابات التعقيم، التي كان الغرض منها حماية المنشآت والهيئات من دخول أشخاص مصابين، لكن الواقع أن تلك البوابات، لم تؤدي الوظائف المنوط القيام بها.

وأضاف "عقبة"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن تلك البوابات تقوم برش بعض الكيماويات أو الأشعة فوق البنفسجية على ملابس الأشخاص وهو لا يؤدي لاي نوع من أنواع الحماية، كما أنه لا يتخلص من الفيروس من الأشخاص المصابين، موضحا أن البوابات تقدم خدمات أخرى هامة مثل قياس درجة الحرارة.

وأوضح أن استخدام بعض الكيماويات في بوابات التعقيم، كان لها أثر للرئة لأن استنشاق تلك المواد يسبب بعض الأضرار خاصة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الرئة والجلد، مؤكدا أن فيروس كورونا ثقيل ووسيلة نقل العدوى من خلال الرذاذ وبالتالي نشر الفيروس عن طريق الهواء أو الهباء الجوي لم يعد وسيلة هامة لنشر كورونا.