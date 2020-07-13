جنوب سيناء تستقبل 478 طلبا للتصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة بلغت 478 حالة، ما بين بين السكني والسياحي والتجاري، موضحًا أن المكاتب الاستشارية تقوم بعملها لليوم الثاني على التوالي في مختلف المدن.

وأشار المحافظ إلى فحص 33 حالة تصالح في مدينة أبوزنيمة، و140 في مدينة الطور، و36 في رأس سدر، موضحًا أن مكتب الاستشاري المهندس ملاك جرجس يقوم بمساعدة مواطني جنوب سيناء بالتعاون مع نقابة المهندسين.

وفي نفس السياق ذاته، قال المهندس ماير جرجس مدير مكتب استشاري "GM"، إنه جرى فحص 74 حالة في مدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، موضحًا أنه عقد لقاءً مع المواطنين الراغبين في التصالح لتعريفهم بالهدف من التصالح وإجراءاته التي تهدف إلى التسهيل على المواطنين.

وقال "جرجس" إن المكتب سيتوجه إلى مدينة الطور ثم شرم الشيخ ودهب، وباقي المدن تباعًا.