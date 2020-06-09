"بنها الجامعي" تنفي إصابة طاقم تمريضها بالكامل بكورونا

نفت إدارة المكتب الإعلامي لمستشفيات بنها الجامعي ما تردد على بعض المواقع الإليكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة طاقم تمريض المستشفي بالكامل بفيروس كورونا بأعداد كبيرة ووجود ازمة تواجه المستشفي

واوضحت الإدارة، في بيان لها، إن المصابين الجدد والتي ظهرت عليهم الأعراض بالأمس وجاءت نتيجة التحاليل الخاصة بهم إيجابية هم 8 ممرضين فقط من طاقم العزل الصحي للمرضى بالمستشفى ضمن الفريق الثالث لعلاج المرضى حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بهم وتقرر عزل 7 منهم داخل الحجر الصحي بمبنى الجراحة المخصص لهذا الغرض بينما فضلت الحالة الثامنة العزل المنزلي لوجود مكان آمن لهذا الغرض لديها.

وأكد البيان أن الحالات الـ8 أعراضها بسيطة جدا ولاتمثل خطورة حيث تم اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى.

وناشد البيان بضرورة تحري الدقة في تناقل المعلومات الخاصة بالإصابات للأطقم الطبية والرجوع للجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.

كان المكتب الإعلامي لمستشفيات جامعة أعلن أن المستشفى الجامعى تستقبل حالات الطوارئ فقط كما تستقبل وتتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس «COVID 19» للعاملين بالجامع.

وأشار بيان صادر عن المكتب اليوم أن باقي المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة هي مخصصة للتعامل مع حالات كورونا على مستوى المحافظة ككل.

وأكد المكتب في بيان له، اليوم، أن إدارة المستشفيات، شددت على دور مكافحة العدوى في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى ولسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.