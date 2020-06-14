تشغيل جهاز أشعة مقطعية بمستشفى بنها الجامعي لخدمة مرضى كورونا

أعلنت مستشفيات بنها الجامعية بدء تشغيل جهاز أشعة مقطعية جديد بتكلفة 5 ملايين جنيه داخل مستشفى الجراحة، والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية للشؤون العلاجية، إن الجهاز الجديد سوف يعمل على فحص الأشعة المقطعية لجميع المرضى وحالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومتابعة الحالات بعد العزل الصحي من خلال عمل الاشعة المقطعية أحد وسائل تشخصيص فيروس كورونا.

وأشار الدخاخنى إلى أن المستشفى تسلم مؤخرا سيارتين جديدتين لجمع ونقل النفايات الطبية الخطرة من المستشفى والأقسام العلاجية.