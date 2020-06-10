"بنها الجامعي" تنقذ حياة فتاة ابتلعت "دبوس" في حفل خطبتها

تمكن فريق قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار الأستاذ بالقسم وفريقه المساعد من الأطباء محمد عمر ونها عبد القادر وفريق التخدير وأسماء فتح الباب نعمة من إجراء جراحة شق صدري محدود لاستخراج دبوس لفتاة عشرينية ابتعلته في حفل خطوبتها واستقر بعد ان استنشقته بالفم بطريق الخطأ من شهرين في حفل خطوبتهاواستقر بالرئة اليسري بجوار القلب مباشرة.

وأشار الدكتور محمد الجزار انه في ظل ذروة أزمة الكورونا وبرغم ايقاف العمليات الغير طارئة بالمستشفي الجامعي ببنها؛ والاعتماد علي عمليات الطوارئ فقط لم يتوقف قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات بنها الجامعية تحت رئاسة الدكتور يسري شاهين رئيس القسم عن تقديم خدماته و عمل الجراحات العاجلة والطارئة للمرضي المترددين علي المستشفي من مختلف الأماكن.

وأكمل الجزار أن الفتاة وتوجهت خلال الشهرين الماضيين لمستشفي شبين الكوم الجامعي ومعهد الكبد بشبين ومستشفي الدمرداش وفشلت كل محاولات استخراج الدبوس بالمنظار مشيرا ان العملية لم تستغرق إلا ٤٥ دقيقة فقط وخرجت الفتاة بصحة جيدة.