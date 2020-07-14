حملة على الجراجات للتأكد من استخدامها في انتظار السيارات بالدقي

راجعت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، ونائبه عاطف العدوي بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استخدام الجراجات بنطاق الحي من خلال المرور الميداني للتأكد من الالتزام الكامل بتفعيل استخدامها لانتظار السيارات فقط.

قال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، إن الحملة شملت مراجعة الجراجات وتم رصد تخزين بعض المنقولات وعربات بعض الباعة الجائلين في جراج في شارع عدي بجوار مستشفى 6 أكتوبر، لافتا إلى أنه تم رفعها لمخازن الحي.

وأشار رئيس الحي إلى أنه تم رصد تعديلات بدون تصريح في محل تجاري بدون ترخيص وتم التحفظ على الأدوات ومواد البناء وإيقاف الأعمال وإخطار إدارة التنظيم لعمل المعاينة اللازمة لتحديد المخالفات، لافتا إلى أنه أثناء مراجعة رخص المحال تبين إدارة محل بيتزا في شارع رشدان بدون ترخيص للمحل والإعلان مع إشغال الطريق العام بوضع حواجز أمام المحل بدون تصريح.

وأكد عبدالفتاح أنه تم رفع إشغالات الأكشاك المخالفة وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.