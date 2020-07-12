هاني يونس: المواطن محسش بنقص أي سلعة خلال جائحة كورونا

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان، إن دول العالم المتقدم تأثرت بجائحة كورونا، على مستوى الوفيات والإصابات، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي حيث عانت دول عظمى من نقص السلع الغذائية بالأسواق.

وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن المواطن المصري لم يعان من نقص أي سلعة في السوق، مشيرًا إلى أنه حتى عندما حدث التكالب، لم يحدث أي نقص.

وتابع: "هذا الأمر يؤكد أن الدولة كانت مستعدة، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان لها فوائد في التغلب على الأزمة العالمية".

وأردف أن الدولة مستمرة في البناء والتعمير والتنمية: "أي مواطن ميقلقش لو ملحقش يحجز في مشروعات الإسكان، ومفيش مكان على أرض مصر مفيهوش تنمية وتعمير، وشغالين في كل الجمهورية، ولدينا مدن جديدة في أنحاء الجمهورية كافة".