اليوم.. الجنايات تستأنف محاكمة ممدوح حمزة بعد منعه من السفر

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم ممدوح حمزة، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومن هذه الاتهامات، حرض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف، والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

وكانت المحكمة عقدت أولى جلسات محاكمة المتهم الشهر الماضي، وحضرت شقيقته التي قدمت ما يفيد إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعلاج بالمنزل، وأجلت المحكمة عدة مرات لحضوره بشخصه، وهو مالم يحدث، فأصدرت أمرها بمنعه من السفر.

وفي جلسة الأربعاء 1 يوليو، طلب دفاع المتهم، من المحكمة، سماع شهود نفي ومن بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، ثم أجلتها لجلسة 6 يوليو لحضور المتهم بشخصه.

وتعقد المحكمة، اليوم، سادس جلسات محاكمة المتهم، والتي خصصتها لسماع الشهود في القضية، وتعد جلسة اليوم هي الأولى بعد صدور قرار المحكمة بمنع المتهم من السفر، الجلسة الماضية المنعقدة يوم الاثنين 6 يوليو الجاري.

وفي الجلسة السابقة، استمعت المحكمة لشهادة المحام سمير صبري، مقدم البلاغ ضد المتهم، واصفًا ما دونه الأخير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تحريضًا منظما ضد الدولة، حين هاجم قوات إنفاذ القانون بجزيرة الوراق، وطالب الأهالي بالتصدي لهم، وأكد أنه تقدم ببلاغ ضده، في يوليو 2017، للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا.