مساعد وزير الخارجية السابق: تركيا تهدد الأمن القومي لجيرانها

علق السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، على انتقاد الاتحاد الأوروبي لعمليات التنقيب التركية عن الغاز في البحر المتوسط.

وقال "عبدالحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا يشوبها التوتر نظرًا للتصرفات التركية غير المقبولة من المجتمع الدولي والاستفزازات التركية في منطقة شرق البحر المتوسط واحتلال تركيا لشرق سوريا وتدخلها ونقلها للإرهابيين في ليبيا.

وأشار إلى أن التجاوزات التركية تهدد الأمن القومي لدول الجوار العربية والأوربية، مؤكدًا ان تركيا اغتصبت الحقوق الاقتصادية لقبرص واليونان في البحر المتوسط.

وتحدث "عبدالحكم" عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدها الشعب التركي وعن انتهاك تركيا يوميًا للمجال الجوي لقبرص واليونان، مشيرًا أن تحويل كاتدرائية آيا صوفيا لمسجد تسببت في الشعور بالاستياء لدى المجتمع الدولي، مؤكدًا أنها لم تحترم قرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح لليبيا.

وأشار "عبدالحكم" إلى أن إدانة الاتحاد الأوروبي غير كافية مطالبًا باتخاذ موقف حازم وحاسم أمام تركيا