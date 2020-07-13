صور.. حشد قوات الإنقاذ البحري لانتشال جثمان غريق شاطئ النخيل

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحشد رجال قوات الإنقاذ البحري لانتشال جثمان الطفل الغريق المتبقي من ضحايا شاطئ النخيل بالعجمي، وذلك رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات بالمنطقة.

وطالب المحافظ الجهات المعنية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين والإنقاذ البحري، وحمايتهم من الارتطام بالصخور أثناء عملية انتشال الجثمان.

وتواجد المحافظ صباح اليوم وسط أهل وعائلة الطفل الغريق، وقدم لهم خالص التعازي، مصدرًا تعليماته بحشد كافة قوات الإنقاذ البحرية المعنية، فى استجابة سريعة لاستغاثة أهل الغريق، بعد صعوبة استخراج الجثمان بالطرق العادية من بين الصخور.

وأكد "الشريف" أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لانتشال الجثمان، وأن الجميع متواجد ويتابع على مدار الساعة حتى استخراجه، من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ البحري.

وأشار المحافظ إلى ضرورة عدم تعريض حياة المنقذين للخطر فى ظل ارتفاع أمواج البحر، مناشدًا جميع المواطنين بعدم نزول الشاطئ نظرًا لخطورته، وتنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء والنيابة العامة بإغلاق الشاطئ تمامًاز

وأكد أنه لن يتم السماح بفتح الشاطىء نهائيًا إلا بعد الاطمئنان من توافر اشتراطات السلامة البحرية حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتعرض 12 شخصًا للغرق بالشاطئ فجر الجمعة الماضي، بعدما تسللوا خلسلة إليه بالمخالفة لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بعدم نزول الشواطئ.